Эксперты приняли пять улиц Липецка с новым асфальтом

В Липецке в ходе нацпроекта отремонтировали 5 улиц Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Эксперты оценили, как обновили улицы Липецка по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Речь идет об участках на Механизаторов, Смирнова, Балмочных, Вавилова и 15 микрорайон.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, замечаний к ремонтам улиц Смирнова и Балмочных у специалистов не нашлось. Там подрядчик заменил старое покрытие проезжей части, установил знаки и нанес разметку. Лабораторные исследования подтвердили качество материалов.

На улицах Механизаторов и 15 микрорайон также обновили дорожное покрытие, заасфальтировали тротуары, поставили новые бордюры и дорожные знаки. В частном секторе на Вавилова работники заасфальтировали дорогу.

Незначительные замечания сделали автоинспекторы. Вдоль проезжей части на Механизаторов нужно опилить деревья, которые загораживают дорожные знаки. На улице 15 микрорайон у "лежачих полицейских" не оказалось знаков, ограничивающих скорость до 20 км/ч. А на Вавилова не хватает указателей, обозначающих выезд на дорогу с односторонним движением.