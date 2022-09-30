НЛМК приглашает школьников на Металлургическую смену

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НЛМК приглашает школьников стать участниками седьмой Металлургической смены. Она стартует 27 октября на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Профориентационная программа НЛМК рассчитана на старшеклассников и продлится 13 дней. Участники Металлургической смены будут углубленно изучать химию и физику, проводить исследования в лаборатории материаловедения НЛМК, работать с лучшими преподавателями вузов. По итогам школьники защитят собственный проект и примут участие в отборочном этапе олимпиады с возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в ЛГТУ и МИСиС.

Чтобы стать участником Металлургической смены-2022:

- вы должны быть учеником 9-11 классов;

- до 5 октября включительно зарегистрироваться здесь;

- решить кейсовое задание, которое поступит после регистрации на электронную почту, или в очной форме на базе Центра «Стратегия».

Первые 25 человек в рейтинге станут участниками смены. Питание, проживание и обучение финансирует НЛМК. Подробности участия можно уточнить по телефону +7 (4742) - 44-70-20.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.