«Ростелеком» рассказал липецкому бизнесу о сервисах для защиты активов

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Специалисты «Ростелекома» рассказали участникам встречи о принципах работы сервиса «Видеонаблюдение для бизнеса». Услуга работает на специально созданной облачной платформе на базе Центров обработки данных (ЦОД) «Ростелекома». Их преимущества используют как государственные органы, так и представители частных компаний.

Максим Шохин, руководитель направления департамента по продуктам и пресейлу ПАО «Ростелеком»:

«Сейчас нужно максимально ответственно выбирать поставщика оборудования. Какими бы паролями созданная система ни была защищена непосредственно на предприятии, злоумышленники могут найти в Сети инструкции по взлому установленных там камер. Поэтому “Ростелеком” уделяет особое внимание безопасности данных, шифруя поток и используя собственное программное обеспечение. Это позволяет защитить систему от атак. А благодаря облаку, даже при перебоях с электропитанием или повреждении каналов, возможно сохранять записи с камер. Это отличительная особенность нашей системы видеонаблюдения и аналитики».

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Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В марте и апреле наблюдался пик атак на видеосистемы компаний, которые работают в России. Комплексы, не шифрующие поток, в этой ситуации оказались более уязвимы. Работа на собственном программном агенте, как у “Ростелекома”, позволяет исключить возможность несанкционированного доступа. А “Ростелеком-ЦОД” с защищенной инфраструктурой и собственной системой информационной безопасности дополнительно гарантирует устойчивость при попытках взлома».

Более подробную информацию об услугах для бизнеса можно найти на сайте «Ростелекома».

Также для юридических лиц работает горячая линия 8 800 200-30-00.

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Фото предоставлено «Ростелеком»