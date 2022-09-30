«Ростелеком» передал городским и школьным библиотекам книги о правилах безопасного поведения в интернете

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После лекций на тему кибербезопасности сотрудники компании торжественно передали тираж книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» в городские и школьные библиотеки по всей стране. Библиотеки также получили ссылку для скачивания книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

В книге по кибербезопасности подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, и много другой полезной информации по защите от киберпреступлений. Издание, рассчитанное на массового читателя, в том числе на школьников, подготовлено при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

«Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, так же, как в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу, достаточно знать базовые правила безопасного поведения», — отметил генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

В Центральном федеральном округе в акции принимают участие 16 регионов. «Ростелеком» передаст книги — бумажные экземпляры и в электронном виде — в областные, городские и школьные библиотеки, а также в организации дополнительного образования по направлению IT. В Липецке мероприятия стартовали 15 сентября с первого регионального урока по кибербезопасности, к которому присоединились школы в районах области. Первый экземпляр учебника вручили директору 44-го лицея, на базе которого прошло занятие. В ближайшее время книги передадут и в другие школьные и региональные библиотеки.

«Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия «Цифровая этика детства», созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, который помогает создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве.

С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома»: https://www.company.rt.ru/social/book_cybersecurity/.

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Фото предоставлено «Ростелеком»