Крупная липецкая логистическая компания сократила расходы автопарка с помощью отечественного цифрового решения

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С начала 2022 года, по данным МТС, спрос на отечественный цифровой сервис мониторинга транспорта вырос в Липецком регионе на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия при помощи телематических устройств отслеживают передвижения транспорта, контролируют расход топлива, определяют неаккуратных водителей и автоматизируют логистические цепочки. Это позволяет сократить расходы на содержание автопарка на 30% и повысить эффективность работы автопарка на 25%.

«Наши цифровые технологии помогают бизнесу поддерживать необходимый уровень качества и надежности, развиваться и при этом экономить. Мы даем возможность компаниям бесплатно протестировать сервисы контроля и автоматизации в деле. Предприятия после этапа тестирования и оценки, как правило, решают использовать цифровые технологии на постоянной основе», – отметила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Цифровое решение позволило транспортно-экспедиционной компании «Л-Транс» удаленно оптимизировать маршрут передвижения автопарка и контролировать процесс грузоперевозок.

«Мы организуем более 200 грузоперевозок ежедневно, в основном это Москва, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Новосибирск, Краснодар и другие города России и стран СНГ. Наш собственный автопарк насчитывает более двухсот единиц транспорта и полностью подключен к сервису, который позволяет отслеживать работу водителей, чётко контролировать процесс доставки, снижать расходы на топливо благодаря корректировке маршрута. Также растет число отработанных заказов при той же численности штата», – рассказал коммерческий директор Группы компаний ООО «Л-Транс» Игорь Журавлёв.

Фото предоставлено пресс-службой «МТС».