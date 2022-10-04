Воронежцы обратились к депутатам регионального парламента за правовой поддержкой в рамках тематического приема граждан

фото: Воронежская областная Дума

Очередной Единый день оказания юридической помощи состоялся в региональной общественной и местных приемных «Единой России». В рамках проекта, организованного партией совместно с «Ассоциацией юристов России», жители Воронежской области получили правовую поддержку по различным вопросам, касающимся семейных, трудовых, земельных, наследственных и финансовых отношений. Также им помогали грамотно оформить документы — от исков до заявлений по различным юридическим вопросам. Вместе с юристами на вопросы граждан отвечали парламентарии всех уровней, в том числе депутаты Воронежской областной Думы, а также представители органов исполнительной власти, организаций-партнеров.

Участие в Едином дне оказания юридической помощи также принял председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В рамках приема спикер регионального парламента рассмотрел обращения граждан, которые касались вопросов организации и поддержки малого и среднего бизнеса, гражданско-правовой тематики. По всем обращениям жителям региона была предоставлена развернутая консультация.

- Единый день приема по юридическим вопросам мы в этом году проводим на регулярной основе, потому что каждый раз получаем живой отклик от наших избирателей. Помимо адресной правовой помощи гражданам, мы имеем возможность в онлайн-режиме получить большое количество объективной информации о ситуациях, требующих оперативной выработки законодательных инициатив, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.