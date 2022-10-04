Константин Хабенский и Александр Цыпкин встретились со зрителями

Знаменитый российский артист с недавних пор еще и амбассадор банка.

Общение в рамках клуба – давняя традиция. Здесь проводятся встречи с интересными людьми, лучшими экспертами в разных сферах, обсуждаются насущные проблемы и вопросы, устраиваются благотворительные акции.

В этот раз центральными персонами вечера стали художественный руководитель – директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский и писатель, сценарист Александр Цыпкин.

В программе вечера значилась читка произведений Цыпкина, после чего актер и писатель ответили на вопросы гостей.