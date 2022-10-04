Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 13:45

Константин Хабенский и Александр Цыпкин встретились со зрителями

В рамках очередного заседания клуба «Art of life», созданного банком «Открытие», состоялся литературный вечер
Источник:kp.ru
Знаменитый российский артист с недавних пор еще и амбассадор банка.

Знаменитый российский артист с недавних пор еще и амбассадор банка.

Общение в рамках клуба – давняя традиция. Здесь проводятся встречи с интересными людьми, лучшими экспертами в разных сферах, обсуждаются насущные проблемы и вопросы, устраиваются благотворительные акции.

В этот раз центральными персонами вечера стали художественный руководитель – директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский и писатель, сценарист Александр Цыпкин.

В программе вечера значилась читка произведений Цыпкина, после чего актер и писатель ответили на вопросы гостей.

Звезды: STARБЛОГИ