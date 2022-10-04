Сотрудник «Липецкэнерго» награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» и Почетной грамотой «Россети Центр» за спасение на пожаре

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Сегодня в рамках торжественной церемонии, посвященной 90-летию со дня образования Гражданской обороны Российской Федерации, за свой подвиг энергетик награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского за проявленный героизм, отвагу и самоотверженность Алексею Битюневу также была вручена Почетная грамота ПАО «Россети Центр».

«Мужество и решительность, проявленные Алексеем Битюневым при спасении жизни ребенка – достойный пример поведения человека и гордость многотысячного коллектива «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», – подчеркнул Игорь Маковский.

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