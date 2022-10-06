Космический подарок от «Милосердия»

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Теперь все желающие смогут прикоснуться к тайнам Вселенной, своими глазами увидеть спутник и другие макеты на «умной» интерактивной площадке. Ее оборудовали на средства гранта программы "Стальное дерево" от фонда "Милосердие".

В день 65-летия запуска первого искусственного спутника Земли второклассники первой школы Данкова одними из первых стали участниками мероприятия на новой космической площадке Планетария. Они узнали много нового о начале космической эры, о роли России в освоении космоса.

Тематические мероприятия продолжатся до 10 октября.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».