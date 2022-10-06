Александр Афанасьев: Жители принимают активное участие во всех проектах в округе

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Это район Опытной станции, 10 шахты, Северного Рудника. Интересы местных жителей Александр Афанасьев представляет уже третий созыв в городском Совете.

-Я родился в поселке 10 Шахта, вырос на Опытной станции. Лично знаю многих избирателей, вместе решаем проблемы округа, - подчеркнул Александр Афанасьев.

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Вместе с активным жителем Сергеем Артугановым депутату пришлось фактически спасать ДК «Шахтинский». Построенное почти 75 лет назад здание хотели закрыть. Спикер горсовета на собственные средства провел отопление, подвел канализацию, и сделал санузлы с душевыми. Обычные коммунальные удобства дали ДК новую жизнь. Сегодня в секциях и кружках занимается более ста местных ребятишек, большое количество шахтинцев старшего поколения проводят здесь свой досуг. Более того, старейший в Липецке ДК готовится к ремонту благодаря вниманию мэрии и настойчивости депутата. Сейчас проходят проектно-сметные работы. Ремонт запланирован в будущем году. Александр Афанасьев надеется, что средств хватит и на оснащение ДК современным оборудованием.

Огороженное поле для мини-футбола, тренажеры, поле для пляжного футбола, хоккейная коробка реализованы благодаря поддержке местных жителей - Николая Коницева и Эдуарда Зайцев.

- Во всех проектах на округе принимают участие жители, не остается в стороне бизнес. Отрадно, что всё сделанное ранее поддерживается в надлежащем состоянии, - отметил спикер горсовета Александр Афанасьев.

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Безопасность на дорогах – еще одна проблема 31-го избирательного округа. В этом году на улице Одоевского появился новый асфальт. Жители жаловались на небезопасный проход к детскому саду. Недавно завершилась и реконструкция улицы Маршала Рыбалко. Сначала однополосная дорога стала современной двухполосной магистралью, а в прошлом году здесь сделали тротуар и освещение. Вместе со специалистами МУП «Зеленхоз» и управлением Правобережного района Александр Афанасьев высадил вдоль пешеходной зоны спиреи и липы. Саженцы предоставил благотворительный фонд «Милосердие» по программе озеленения Липецка. В планах на 2023 год - ремонт улицы Винницкой и Харьковской.

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– За полтора десятка лет поселок по факту вошел в городскую черту. Все его улицы освещены, 90% дорог заасфальтированы. У нас появился свой медицинский центр. Достроен храм. В следующем году вторую жизнь получит Дом культуры, – говорит спикер горсовета Александр Афанасьев.

Не остается без внимания городских властей и поселок Венера. На 2023 год запланирован ремонт ул. Яблоневая. Летом году на месте встречи местных жителей Александр Афанасьев установил беседку.

На Опытной станции во дворе домов 1, 3а, 5 и 9 по улице Пришвина все готово для реализации губернаторской программы «Мой двор». Торги состоялись только в сентябре, но по словам подрядчика к концу октября работы все будут выполнены в полном объеме.

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– Здесь появится общественное пространство с дорожками, резиновым покрытием, тренажерами и лавочками, – рассказала куратор проекта от мэрии Липецка Александра Предущенко.

Софинансирование проекта со стороны жителей составит всего 1% от общей 5 миллионной стоимости проекта. Депутаты не раз поднимали вопрос о том, что для жителей нужно снизить планку софинансирования.

- Я благодарен главе региона Игорю Артамонову, что он снизил взнос жителей с 6 до 1 процента. Эта сумма по карману людям. И она необходима, ведь таким образом горожане будут чувствовать свою сопричастность и будут ценить то, что сделано, - отметил Александр Афанасьев.

Благоустроенный двор возьмет на баланс управляющая компания. Причем для жителей тариф на содержание жилья в этой связи УК не планируют поднимать.

– Новые тротуары, новые дороги, новые деревья, обновленные дворы. Городские окраины нуждаются во внимании власти не меньше центра города. Жители Опытной станции, поселка 10 Шахта довольны происходящими изменениями. Раз избиратели рады – рад и их депутат. Значит, все мы делаем правильно, – резюмировал объезд Александр Афанасьев.

Проект «Наш округ» инициирован спикером горсовета, чтобы усилить работу по наказам избирателей. Во время объездов по округам вместе с депутатом будет определен ряд проблем, наиболее «болезненных» точек. После эти вопросы будут выносить на обсуждение комиссий и сессии, при рассмотрении изменений в бюджет, изыскивать внебюджетные средства.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого горсовета.