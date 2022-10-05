Мобильная связь и интернет пришли в отдаленные населенные пункты Липецкой области

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Благодаря этому голосовая связь и мобильный интернет по технологии LTE стали доступны жителям сёл Бреславка Усманского района, Братовка Чаплыгинского района, Сурки Лебедянского района, Барятино Данковского района и Веселое Долгоруковского района

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком» подписали соглашение о реализации проекта УЦН 2.0 в прошлом году. В соответствии с ним провайдер устанавливает вышки сотовой связи в населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«На сегодняшний день 97% социально значимых услуг липчане могут получить в онлайн-формате. Но для нас важно, чтобы граждане использовали интернет не только для взаимодействия с госорганами, но и для личного общения, развития, обучения, работы, развлечений. Именно поэтому совместно с “Ростелекомом” ведем планомерную работу по цифровизации населенных пунктов региона».

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В этом году в проекте обозначены 19 сёл, деревень и поселков региона. Их отбирали, учитывая обращения граждан, результаты голосования на портале госуслуг, а также замеры текущего качества сигнала.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«От доступа к современным цифровым сервисам напрямую зависит качество жизни. “Ростелеком” и правительство Липецкой области работают над тем, чтобы у липчан даже в небольших селах были те же возможности, что и у горожан. Оптоволокно уже проведено в пункты с численностью населения от 250 и более жителей. Теперь проект УЦН 2.0 позволит обеспечить связью сёла, где живут от 100 человек. После запуска базовых станций туда будут выезжать специалисты компании, чтобы жители смогли оперативно заключить договор и получить сим-карты без посещения салонов в райцентрах».

До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.

Получить больше информации о проекте УЦН 2.0 можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.

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Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»