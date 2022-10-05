Ветераны «Липецкэнерго» посетили концерт «Друзья в гостях у «Казаков России»

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Для энергетиков, находящихся на заслуженном отдыхе, было организовано посещение Большого гала-концерта VII Международного фестиваля народного искусства «Друзья в гостях у «Казаков России».

Перед зрителями выступили не только хозяева фестиваля Государственный театр танца «Казаки России», но и творческие коллективы из Республики Беларусь, Адыгеи и Донецкой Народной Республики.

Во время праздника специалисты предприятия, вышедшие на заслуженный отдых, поделились воспоминаниями о годах работы в «Липецкэнерго» и зарядились хорошим настроением от приятной встречи с давними друзьями и коллегами. Каждому из них были вручены подарки.

«Забота о ветеранах – неотъемлемая часть социальной политики «Липецкэнерго». В филиале реализуется целый комплекс мер, направленный на поддержку старшего поколения. Традиционно руководство и сотрудники «Липецкэнерго» поздравляют пенсионеров с основными праздниками и юбилейными датами. Подобные мероприятия помогают сохранить неразрывную связь поколений энергетиков и являются поводом выразить благодарность и уважение старшему поколению за бесценный опыт, многолетний труд и преданность своей профессии», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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