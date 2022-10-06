За порядком в уникальном сквере Ельца будут следить 18 видеокамер «Ростелекома»

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Все устройства подключены к региональной системе видеонаблюдения, созданной правительством региона совместно с «Ростелекомом». Записи немедленно поступают в архив, доступный полиции и следователям. Кроме того, любой желающий может посмотреть трансляцию на сайте camera.lipetsk.ru.

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Единственное в Ельце общественное пространство, расположенное на берегу реки Быстрая Сосна, обновили в этом году. Кроме смотровой площадки, здесь оформили игровые зоны в стиле сказок А. С. Пушкина, обустроили спортивные площадки, места для отдыха и установили светомузыкальный фонтан.

Никита Родионов, первый заместитель главы администрации Ельца:

«Для Ельца это – особенный проект, ведь именно он победил во Всероссийском конкурсе, который проводит правительство России. “Народная” оценка совпала с мнением жюри: по комментариям в соцсетях видим, что жителям очень нравится новое общественное пространство. Некоторые просят уделить особое внимание безопасности, чтобы защитить место отдыха от вандалов. Поэтому видеонаблюдение в сквере появилось еще до окончания работ. Надеюсь, оно заставит потенциальных злоумышленников задуматься, прежде чем испортить фонтан или площадки с лавочками».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Елецкий сквер – лишь одно из многих обновленных общественных пространств региона, где установлены камеры от “Ростелекома”. Именно местам отдыха липчан уделили особое внимание при создании областной системы видеонаблюдения, в которую сейчас входят больше 5 500 устройств. Система уже не раз помогала с поиском хулиганов, которые портили лавочки и площадки, совершали другие правонарушения. Важно отметить, что для каждого объекта создается собственная система: камеры устанавливают так, чтобы в местах отдыха не оставалось слепых зон, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Такой же комплекс был создан в сквере имени Пушкина».

В Ельце специалисты провайдера применили решения, которые используются в услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» и помогают выстроить систему на неограниченном количестве объектов. Сервис позволяет с помощью приложения удаленно настраивать оповещения, качество видео, время хранения архива и другие опции. Также его возможно дополнить модулями видеоаналитики, чтобы фиксировать количество посетителей или получать информацию о незаконном проникновении.

Оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» организации могут на сайте «Ростелекома», а также по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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Фото предоставлено пресс-службой липецкого филиала