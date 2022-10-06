«Открытие» поздравляет страховые компании с профессиональным праздником

6 октября «Росгосстрах», старейший и самый известный страховщик России, отмечает также 101-ю годовщину своего создания.

«Росгосстрах» работает с самыми «народными» видами страхования — страхованием жилья и имущества физических лиц, добровольным медицинским страхованием, страхованием от несчастных случаев, страхованием ипотечных заемщиков, имущественным страхованием и страхованием ответственности компаний и предприятий.

- День рождения «Росгосстраха» не случайно отмечается в России 6 октября, в День страховщика. Развитие отечественного рынка страховых услуг неразрывно связано с историей этой компании. «Росгосстрах» — это защита благополучия почти 13 миллионов наших граждан и 240 тысяч компаний по всей стране, - подчеркивает председатель совета директоров СК «Росгосстрах», президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. — Рад поздравить компанию с днем рождения, а всех страховщиков – с профессиональным праздником!

«Росгосстрах» — один из рекордсменов по присутствию в различных уголках страны: во всех федеральных округах есть представители компании, готовые прийти на помощь клиентам при наступлении страхового случая.

За последние 3 года, с момента активизации банкострахования в Группе, более 700 тысяч клиентов «Открытия» приобрели в отделениях банка полисы «Росгосстраха». А более 200 тысяч семей клиентов банка доверили защиту жизни и заботу о финансовом благополучии СК «Росгосстрах Жизнь».