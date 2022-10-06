Свыше 1200 обращений рассмотрели депутаты Воронежской областной Думы в третьем квартале 2022 года

.

С 1 июля по 30 сентября к депутатам Воронежской областной Думы поступило 1240 обращений граждан. Все они были обработаны в ходе личных приемов и дистанционно. Большая часть заявителей обращались в партийные приемные в избирательных округах.

Что касается тематики обращений, то основная часть вопросов касалась социального обеспечения и работы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Также в преддверии нового учебного года выросло число вопросов, касающихся сферы образования.

Наряду с проведением традиционных приемов граждан, депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в тематических днях и неделях приемов, посвященных различным вопросам.

В частности, на базе регионального отделения «Единой России» прошли приемы по вопросам защиты прав предпринимателей, по вопросам старшего поколения, единый день приемов слабослышащих граждан с привлечением сурдопереводчика, приемы по вопросам материнства и детства, день приема по вопросам образования в преддверии 1 сентября. Также состоялся единый день приемов родителей дошкольников, приуроченный ко Дню воспитателя. Традиционно, ряд приемов был посвящен юридической помощи населению.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что работа с обращениями граждан не прекращалась даже в период парламентских каникул.

- Наша задача — максимально оперативно откликаться на просьбы наших избирателей и оказывать адресную помощь там, где это необходимо. В этом плане хорошо себя зарекомендовали тематические приемы, которые проводятся депутатами совместно с профильными специалистами. Это позволяет решить большинство вопросов уже в момент обращения, — сказал Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума