Детям с ДЦП подарили праздник

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Благотворительный фонд «Институт социального развития», партнер фонда «Милосердие», организовал детский праздник для маленьких пациентов реабилитационного центра «Огонек». Такая эмоциональная терапия нашла живой отклик у ребят - радость и смех переполняли помещение зала, где проходили активности.

Вот уже второй год два фонда реализуют совместную программу «Дети-Ангелы». Благодаря ей ребята от 3 до 17 лет с диагнозом «детский церебральный паралич» имеют возможность проходить курсы бесплатного реабилитационного лечения в клинике.

Специалисты реабилитационного центра «Огонек» - признанные авторитеты в сфере реабилитации детей с использованием международных и собственных авторских методик. Для каждого ребенка по программе предусмотрены экспертиза Союза педиатров России, три индивидуальных курса реабилитации в год, телемедицинские консультации врачей между курсами реабилитации. Обучение проходят и родители юных пациентов, им дают рекомендации по работе с ребенком дома и созданию адаптивной домашней среды. По отдельным показаниям детям приобретается специальное медицинское оборудование для личного пользования.

«Реабилитация помогает ребенку с ДЦП сделать первый шаг, взять в руки карандаш или чашку, надеть ботинки, начать говорить, и вообще справиться самому с нелегкими для него бытовыми проблемами», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Мы благодарны фонду «Институт социального развития» за то, что выбрал нас партнером этой важной программы. Теперь на высокоэффективную реабилитацию могут рассчитывать десятки детей из регионов, где работает наш фонд».

Перечень необходимых для участия в программе документов можно уточнить в фонде «Милосердие» по телефону 89005980608. Более подробная информация о центре «Огонек» на официальном сайте клиники.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».