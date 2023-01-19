Для уборки в Липецке не хватает 70 дворников, а смесь реагентов не подходит для спецтехники

Депутаты Липецкого горсовета обсудили утренний гололед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 19 января депутаты горсовета обсудили утренний гололед. После ледяного дождя весь город превратился в каток. Больше всего досталось пешеходам. Им приходилось идти по скользким тротуарам, многие падали. А жительница дома №№5 по улице Левобережная и вовсе не смогла выйти из дома, попав в ледовый плен.

Парламентарии поинтересовались у руководителя МБУ "Управления благоустройства Липецка" Дмитрия Пушилина, почему утром не посыпали пешеходные зоны. Оказалось, что из 11 машин малогабаритной техники используют только 5, так как нет водителей. Они приступили к работе в 3 часа утра. Относительно кадров - планируют обучать неопытных водителей-трактористов из профильных заведений.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты задали вопрос о технике, которая иногда стоит и не работает. Оказалось, все дело в ее особенностях. Если в приемный механизм машины, которая разбрасывает пескосоляную смесь, попадет камень, водителю приходится вручную все прочищать. Более того, материал для посыпки не совсем подходит для итальянской техники.

С дворниками тоже проблемы. Их в учреждении 130, а нужно 200. Средняя зарплата работников - 29 тыс. рублей. 30% дворников - осужденные, которые проходят в управлении благоустройства испытательный срок.

Первый вице-спикер Борис Пономарев спросил, сможет ли управление лучше работать в пиковые моменты?

- Если у нас будет 20 единиц техники и достаточное количество людей - да, мы сможем оперативно реагировать, - заверил Дмитрий Пушилин.

Напомним, что пожаловаться на разбитый асфальт, плохую уборку снега и очистку дорог можно по круглосуточному номеру управления благоустройства Липецка 57-97-20.