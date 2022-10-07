Соцопрос: родители считают финансовую грамотность показателем образованности современной молодежи

51% наших соотечественников назвали идеальным для начала обучения детей основам финансовой грамотности возраст в 6-7 лет.

Обнародованы результаты опроса, проведенного специалистами банка «Открытие» и журнала «Семья и школа» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, имеющих детей. Оказалось, что 40% опрошенных постоянно, несколько раз в неделю рассказывают детям о том, как правильно распоряжаться финансами. Лишь 2% родителей считают это ненужным: дети, став взрослыми, научатся сами.

43% опрошенных сообщили, что у их ребенка уже есть банковская карта и 27% полагают, что ребенок может иметь возможность тратить деньги по собственному усмотрению уже с 7-10 лет. Касательно же достаточных сумм на карманные расходы подростка, мнение родителей разделилось примерно в равных пропорциях – на трети: до 1500 рублей ежемесячно, 1500-3000 рублей и 3-5 тысяч.

К слову, по результатам опроса 67% родителей не против, чтобы их дети зарабатывали деньги еще в школьные годы. Наиболее лояльно относятся к этому в Приволжском федеральном округе, наименее - на Дальнем Востоке, в Москве и Московской области. По мнению 28% родителей, в школьные годы нужно учиться, а не зарабатывать деньги (в Московском регионе так считает каждый третий респондент).

Ожидаемо, 98% родителей хотели бы, чтобы дети во взрослом возрасте были финансово успешнее их самих.