130 тонн продуктов – для малообеспеченных семей

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130 тонн полезного детского питания получили ребята из малообеспеченных семей благодаря совместной акции «Время добра», которую проводят благотворительный фонд «Милосердие» и компания «Прогресс». Вот уже третий год в различные районы Липецкой области поступает эта востребованная «вкусная» помощь.

Как правило, ее получателями становятся особо нуждающиеся семьи. Продуктовые наборы распределяются после предоставления в фонд пакета необходимых документов, о которых можно проконсультироваться по телефону 89005980708 или направить свой запрос на этот же номер в WhatsApp.

«Благодаря акции «Время добра» более 1600 семей из Липецка и районов области бесплатно обеспечиваются качественной молочной продукцией, - комментирует директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Годы работы доказали ее востребованность, мамы малышей часто искренне благодарят нас за своевременную помощь».

Кроме акции «Время добра» еще целый ряд постоянных социальных программ фонда нацелен на поддержку семьи и детства. Они охватывают свыше 1500 семей, более половины из которых – многодетные. Благодаря этому около 4000 детей в Липецкой области регулярно получают разнообразную востребованную помощь.

Одна из программ предусматривает регулярную выдачу благотворительных обедов. Их предоставляет партнер фонда – компания «Ротекс». Более 460 жителей Липецка из числа многодетных семей и малообеспеченных пенсионеров имеют возможность получать полноценное горячее питание.

Еще одна программа фонда помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В течение года экстренную материальную помощь от «Милосердия» получает более 100 семей. Часто на эти средства родители приобретают для своих детей одежду и школьные принадлежности.

Воспитанники детских домов Липецкой области и ребята из малообеспеченных семей получают от фонда приятные сюрпризы к Дню защиты детей и Дню знаний.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».