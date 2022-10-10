Группа НЛМК – лидер ESG рейтинга RAEX-Europe в России

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, заняла первое место в ESG-рейтинге независимого рейтингового агентства RAEX-Europe.

Рейтинг определяет ESG-лидеров среди российских компаний в 12 ключевых отраслях российской экономики по 200 параметрам. Наиболее высокую оценку получили показатели компании в области экологии и социальной сферы - первое и третье место соответственно. В общем списке — 155 участников.

Высокая позиция в рейтинге подтверждает приверженность компании ESG-принципам: вопросы устойчивого развития интегрированы в долгосрочную стратегию Группы НЛМК.

Результаты работы компании находят отражение в высоких показателях соответствующих рейтингов. В 2021 году Группа НЛМК получила высокий рейтинг «В-» ведущей мировой организации по оценке климатической ответственности компаний Carbon Disclosure Project (CDP), а также вошла в Топ-3 рейтинга экологической открытости Всемирного фонда дикой природы. В рамках рейтинга лучших работодателей по версии Forbes, НЛМК получил высшую оценку по блоку Экология. В 2021 году Всемирная ассоциация производителей стали worldsteel признала Группу НЛМК лидером в области устойчивого развития (Sustainability Champion).

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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