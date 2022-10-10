На проблемы с отоплением в домах Липецка пожаловались 759 жителей

Липчане пожаловались на проблемы с отоплением Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник 10 октября в мэрии Липецка обсудили начало отопительного сезона. Он стартовал неделю назад 3 октября. На подключение многоквартирных домов отвели 5 дней.

Как сообщил председатель городского департамента ЖКХ Андрей Переверзев, к вечеру пятницы 7 октября тепло подали во все дома. Исключение - многоэтажки, где проходит капремонт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на прошлой неделе на проблемы с отоплением пожаловались 759 человек. У многих потекли радиаторы, образовались воздушные пробки в стояках. Некоторые липчане сообщили о неравномерном прогреве батарей. Эти проблемы устраняют специалисты управляющих компаний. Кстати, в предыдущие годы заявок было больше. В 2021-ом за тот же период времени за помощью обратились 1 305 жителей. В 2022-ом - 1 412.

На наладку гидравлического режима УК дали около месяца. Крайний срок - 3 ноября. За это время специалисты должны настроить работу внутридомовых систем по зимнему варианту, чтобы во все квартиры пришло тепло. В случае проблем, связанных с отоплением в многоквартирных домах, следует звонить в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48.