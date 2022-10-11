Фонд «Милосердие» поддержал школьный театральный проект

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При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Липецкой области стартовал театральный проект «Школа PROдвижения», который поможет школьникам ближе приобщиться к традиционной культуре народов России. Благодаря гранту конкурса «Стальное дерево» репертуар елецкого кукольного театра «Петрушка» пополнился новыми спектаклями, а у ребят появилась возможность самим участвовать в постановках.

Идею проекта предложила учитель начальных классов елецкой гимназии №11 Ирина Анюхина, которая в этом году стала победительницей грантовой программы фонда. Она решила использовать школьный театр для более активной популяризации национального культурного наследия. Доступная творческая площадка, по ее мнению, поможет раскрыть таланты у одаренных детей, у ребят с ограниченными возможностями здоровья и их гиперактивных сверстников.

На средства гранта изготовили театральный реквизит, закупили новые куклы и костюмы для ведущих. В постановках по мотивам русских народных сказок участвуют школьники разных возрастов. Как считает автор проекта, такое творческое взаимодействие поможет адаптации первоклассников, испытывающих трудности в общении со сверстниками и учителями.

«В Год культурного наследия народов России особенно приятно поддержать проект, который открывает школьникам новые возможности для знакомства с национальной культурой, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – Он способствует успешной адаптации первоклашек, развивает у школьников толерантность и чувство ответственности, укрепляет дружбу и взаимопонимание между детьми. Кроме этого новые постановки дадут ребятам возможность самим стать настоящими актерами и режиссерами».

Ирина Анохина уверена, со временем опыт театра «Петрушка» может быть востребован и в других школах Липецкой области. Уже сейчас в ее творческих планах демонстрация кукольных спектаклей на городских праздниках, проведение мастер-классов по изготовлению кукол и творческих конкурсов, работа над новыми сценариями.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».