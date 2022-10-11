«Липецкэнерго» - участник Дня среднего специального образования

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В рамках профориентационной работы начальник Задонского района электрических сетей филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Денис Юшин принял участие в мероприятиях, посвященных Дню среднего специального образования, прошедших в Задонском политехническом техникуме.

Денис Юшин стал гостем проекта «История успеха в профессии», включающего серию встреч с выпускниками техникума, которые достигли профессиональных успехов.

Энергетик рассказал студентам о своем профессиональном пути и увлечениях, об особенностях профессии энергетика, ее значимости и перспективности и пригласил молодых людей на экскурсию в возглавляемый им РЭС.

В ходе ответного визита студенты познакомились с современным электрооборудованием и новыми технологиями, применяемыми энергетиками в работе, и посетили диспетчерский пульт энергопредприятия, где смогли понаблюдать за работой оперативно-диспетчерской службы.

Рассказывая о работе в электроустановках, специалисты РЭС уделили отдельное внимание вопросам электробезопасности, которым в «Россети Центр» отводится приоритетное место.

«Для формирования интереса к профессии энергетика «Липецкэнерго» реализует целый комплекс профориентационных мероприятий, среди которых взаимодействие с профильными ВУЗами и средними профессиональными заведениями, привлечение студентов на практику, проведение экскурсий. –отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено Липецкэнерго