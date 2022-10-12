Книги липецких писателей стали доступны в новом сервисе

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Липчанам предложили использовать новый цифровой сервис, включающий книги, аудиокниги и журналы, эксклюзивные издания, авторские подкасты, а также собственное издательство МТС. В коллекции цифровой библиотеки «Строки» есть и произведения знаменитых уроженцев Липецкого края – Евгения Замятина и Александра Левитова, а также современных липчан – книга Павла Жукова «Операция «Conquest»», роман Бориса Бужора «ДК» и фэнтези Алёны Кашуры «Мы - Виражи».

«Липчане уделяют литературе особое внимание, что подтверждают ежегодные фестивали «Антоновские яблоки», «Ш.К.А.F.», премия имени Левитова. Здесь много читателей, а также талантливых писателей и поэтов», – рассказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Редакция сервиса также выпускает подкасты на актуальные темы с российскими медиа и независимыми авторами: «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой МТС.