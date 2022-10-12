С помощью смартфона и компьютера: сервисы ФСС станут для липчан еще доступней

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Новшества в законодательстве (в части производственного травматизма) и электронные сервисы Фонда, использование электронных сертификатов для приобретения технических средств реабилитации (ТСР) – основные темы круглого стола, организованного ИД «Комсомольская правда» совместно с ФСС.

В его работе участвовали помимо экспертов Фонда социального страхования, представители облздрава, региональной госинспекции труда и бюро медико-социальной экспертизы, крупнейших организаций-работодателей региона, СМИ.

Сфера социального страхования, как отметили в приветственном обращении организаторы мероприятия, касается каждого гражданина. И основная цель – улучшение качества обслуживания, как страхователей, так и застрахованных граждан. Большим подспорьем здесь стала цифровизация.

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- Электронные сервисы для оказания госуслуг оказались востребованы и очень хорошо проявили себя, в том числе, в период пандемии, - подчеркнула зам. управляющего Липецким региональным отделением ФСС Татьяна Коровина.

Для оплаты ТСР – электронный сертификат

К реализации современного цифрового сервиса – электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации – региональное отделение Фонда приступило с конца прошлого года. С его помощью граждане с инвалидностью могут приобрести нужное изделие самостоятельно, из каталога, сформированного ФСС.

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- Электронный сертификат – это новый платежный инструмент в цифровом виде. Фактически, реестровая запись, информация о выпуске которой регистрируется в Единой государственной информационной системе соцобеспечения. Электронный сертификат не замена, а альтернатива действующего способа получения средств реабилитации, - отметила начальник отдела социальных программ регионального отделения ФСС Анастасия Свинцова.

Оформить электронный сертификат можно как при личном визите в отделение Фонда или МФЦ, либо дистанционно, через интернет-портал госуслуг. О росте популярности сервиса свидетельствует статистика. Если в 1 квартале 33 льготника оформили 55 сертификатов на 598 изделий, то уже в III квартале 166 граждан оформили 332 сертификата на 9,2 тыс изделий. Общая сумма затраченных бюджетных средств на реализацию электронных сертификатов в 2022 г. составила 4,7 млн рублей. Для реализации электронных сертификатов на территории Липецкой области действует 13 торговых точек, предлагающих широкий ассортимент ТСР.

Как отметили эксперты Фонда, новая система обеспечения льготников будет стимулировать развитие конкуренции среди производителей и поставщиков таких изделий.

Производственный травматизм: изменения в законодательстве

Региональное отделение Фонда, как было отмечено в ходе круглого стола, уделяет особое внимание анализу производственного травматизма, его причинам и методам снижения. Динамика страховых случаев за последние 5 лет продолжает показывать положительную тенденцию к снижению. Как показывает статистика за 2021 г., из общего количества случаев (317) число тяжелых и смертельных составило 21%. Наибольший удельный вес среди причин производственного травматизма составляет неудовлетворительная организация производства работ и нарушение требований безопасности. А наиболее травмоопасным по-прежнему остается промышленный сектор экономики. Потому очень актуально совершенствование законодательства, что позволяет улучшить обеспечение безопасности работника на производстве.

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На конференции были рассмотрены изменения в законодательстве, регламентирующие новый порядок расследования (приказ Минтруда №223н). Проведен и сравнительный анализ изменений до и после 1 сентября 2022 г. Среди нововведений:

- указан перечень категорий работников, выполняющих работу со специфическим характером труда;

- пересмотрен порядок формирования комиссии по расследованию несчастных случаев;

- утверждены специальные классификаторы несчастных случаев на производстве;

- разрешено применять дистанционные технологии при опросе пострадавших и очевидцев, осмотра места происшествия.

Как подчеркнула представитель регионального отделения ФСС Ирина Сурадеева, «надеемся, что для работодателей региона новые положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве будет пошаговой инструкцией.

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А представитель Госинспекции труда в Липецкой области Любовь Лазарева особо отметила:

- Суть всех изменений – своевременное и качественное расследование несчастных случаев на производстве. Всем работодателям необходимо изучить эти актуализированные требования и адаптировать их под свои реалии.

Электронные сервисы – на службе граждан и организаций

Значительно экономить время при получении госуслуг ФСС, как было отмечено его экспертами, позволяют электронные сервисы.

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Кабинет Получателя социальных услуг Фонда позволяет просматривать электронные листки нетрудоспособности (рассчитав и размер пособия), получать информацию по индивидуальным программам реабилитации, санаторно-курортному лечению, родовым сертификатам, оценить качество предоставляемых услуг.

Кабинет Страхователя содержит сервис работы с электронными листами нетрудоспособности, сведения по реестрам и пособиям, несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям.

Хорошей поддержкой для застрахованных граждан и получателей услуг ФСС стало мобильное приложение «Социальный навигатор». Преимущество платформы в том, что все услуги и обращения доступны в мобильном телефоне. Услуга «сама сообщает» о себе в режиме онлайн в независимости от времени суток.

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- Электронные сервисы активно развиваются. Фонд работает над подключением новых типов электронных документов в системе электронного документооборота. Госуслуги, оказываемые ФСС доступны получателям на сайте Госуслуг, - акцентировал начальник отдела информатизации регионального отделения Фонда Руслан Федоренко.

Участникам круглого стола были даны подробные разъяснения по всем заявленным вопросам повестки дня

Владимир КУЛИК. Фото автора.