Вековой юбилей и утверждение Бюджета: как прошла 27 сессия Липецкого горсовета

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Во вторник 11 октября состоялась очередная 27 сессия Липецкого горсовета. Началась она с торжественного собрания в честь 100-летия парламента. Напомним, свою работу горсовет начал в 1922 году. 22 октября прошли выборы, а 25 октября – первое Пленарное заседание, на котором утвердили 50 членов городского Совета и 16 кандидатов.

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НА ЗДАНИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

В эту юбилейную дату в горсовете решили обойтись без праздничных концертов, учитывая ситуацию в мире. Парламентарии просто собрались в рабочем зале.

- Я благодарен всем, кто трудился на благо липчан, кто менял и развивал наш прекрасный Липецк, - обратился к присутствующим председатель горсовета Александр Афанасьев. - Каждый, кто был в составе городского парламента - оставил своей след в истории и сыграл важную роль в судьбе города. Множество позитивных изменений в Липецке произошло именно благодаря парламентариям, их идеям и настойчивости. Пожалуй, самый важный итог этой вековой работы заключается в том, что на протяжении ста лет в нашем городе сохраняются принципы народовластия. Жители могут самостоятельно определять, как будет жить и развиваться Липецк, принимая участие в выборах депутатов городского совета. Я поздравляю вас, коллеги! Большая честь для нашего созыва встречать столетний юбилей Липецкого горсовета!

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Поздравить юбиляров пришли Депутат Государственной Думы от Липецкой области Михаил Тарасенко и Главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков. Телеграмму с поздравлениями горсовету направил депутат Госдумы Николай Борцов. Председатель облсовета Дмитрий Аверов тепло вспомнил годы, когда сам был депутатом горсовета. Глава Липецка Евгения Уваркина поблагодарила парламентариев за совместную работу.

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Депутатам и сотрудникам аппарата вручили областные и городские награды. А на здании горсовета появился Памятный знак в честь 100-летия Липецкого парламента.

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТ ЛИПЕЦКА ПОЧТИ НА 19 МЛРД РУБЛЕЙ

На сессии парламентарии внесли изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка». Работникам учреждений культуры и туризма, медикам и педагогам увеличили оклады на 6%. На это выделяются деньги из областной и городской казны.

Также депутаты рассмотрели Бюджет Липецка на 2022 год. По доходам и расходам он увеличивается за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на 286 млн рублей.

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Субвенции из областного бюджета предлагают распределить так: 51 млн рублей - на доведение зарплаты до МРОТ работникам организаций, содержащихся за счет средств субвенций; 2,1 млн – на компенсацию части родительской платы за детсады; 7,1 млн рублей – на организации по обращению с бездомными животными. На обеспечение жильем инвалидов планируют направить 1 млн. Социальные выплаты на питание школьников потребуют 12,2 млн рублей. Еще 2,6 млн рублей нужны, чтобы обеспечить жильем ветеранов ВОВ.

Субсидии из вышестоящих бюджетов выделят на: охрану школ – 128,7 млн рублей; ремонт мостов – 110 млн рублей. На Октябрьский уйдет 43,8 млн, Сокольский – 28 млн, а на переправу на улице Терешковой – 38,1 млн рублей.

Кстати, за счет экономии по некоторым статьям расходов удалось сохранить 94 млн рублей. Из них 25 млн направят на доплату до установленного уровня МРОТ. 24,2 млн рублей – на оплату налогов за объекты дорожного хозяйства и благоустройства. Чтобы организовать перевозку пассажиров в сторону ЛТЗ, Соколка, Сселок и Желтых Песков потребуется 38 млн рублей. На ремонт и оснащение Детской школы искусств №2 выделят 20 млн рублей.

Так, парламентарии утвердили бюджет Липецка в сумме 18,9 млрд рублей. По расходам – 19,7 млрд. Дефицит – 759,4 млн рублей.

Юлия КЛЮЕВА. Фото: пресс-служба Липецкого горсовета.