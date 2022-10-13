Проект «Корпорация дети» помог определиться с будущей профессией школьникам региона

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В Липецке завершился проект Новолипецкого металлургического комбината «Корпорация дети». Его цель – помочь ребятам определиться с выбором будущей профессии. В третьей волне участвовали более 200 школьников. Это дети-сироты и дети сотрудников комбината.

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10 месяцев с юными липчанами работали лучшие психологи, бизнес-тренеры и профориентологи страны. Участникам предложили множество увлекательных и полезных мероприятий, чтобы понять к чему у них есть способности и что им интересно: профориентационное тестирование и консультирование, профориентационные игры и тренинги, ознакомительные стажировки по рекомендованным профилям. Родители тоже не остались в стороне. Для них провели эксклюзивные вебинары, в том числе для улучшения детско-родительских отношений.

- Именно сейчас в подростковом периоде ребятам нужно дать понимание того, что такое профессиональная деятельность и какая деятельность наиболее приемлема с учетом их предрасположенности, - считает начальник отдела по работе с учебными заведениями и профориентации НЛМК Ирина Титова.

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ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ: СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА

В начале для школьников провели профориентационные игры - познакомили с профессиями и компетенциями будущего. Благодаря передовым методикам подростки узнали свои сильные стороны, а также зоны развития. Им рассказали какие специальности могут исчезнуть в ближайшее время, а какие сильно трансформироваться.

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Затем для ребят провели специализированные тренинги. Во время обучения «Профессиональное самоопределение» они научились технологиям выбора профессии. А тренинг «Управление временем для подростков» дал участникам инструменты планирования личными ресурсами.

- Больше всего мне запомнилось мероприятие в корпоративном университете, где проходил тренинг по выбору нашей будущей профессии, - вспоминает Даниил. - На понятном языке нам рассказали о плюсах и минусах выбранной профессии. Занятия проводили в игровой форме.

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СТАЖИРОВКА В ОТДЕЛЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Заключительным этапом проекта стали стажировки. Школьников познакомили с профессиями комбината. Они пообщались с работниками и оценили масштаб производства. Участники побывали в 27 структурных подразделениях компании. Самыми популярными направлениями стали: информационные технологии, цифровизация, проектирование, промышленная безопасность, экология и PR.

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Ребята попробовали себя и в 3D-моделировании.

- Мы рассказали о компании, чем занимаемся, какими инструментами пользуемся и какие проекты делаем, - поделилась начальник отдела ГИС и 3D-моделирования, НЛМК-инжиниринг Мария Озерова. – Несмотря на свой юный возраст, ребята обладают достаточно большим объемом знаний. Рады, что смогли заинтересовать и зажечь огонек в их глазах.

Своими впечатлениями поделился один из самых юных участников проекта Михаил. Его весьма удивило, что на комбинате так много 3D.

- Я думал производство стали от этого далеко, - признался мальчик. - До проекта планировал связать свое будущее с физикой, возможно химией и информатикой. А после стажировки заинтересовался квантовой физикой. Моя профессия точно будет с инженерным уклоном.

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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА НЛМК

Еще одним открытием для школьников стала экологическая служба комбината. Они побывали в химической лаборатории. Посмотрели, что из себя представляет профессия изнутри, а также как работает приборный парк.

- За несколько дней стажировки я увидела многое, - рассказала Анастасия. – Мы тесно общались с работниками. Они поделились с нами личным опытом – куда лучше поступать, на какие предметы обратить внимание.

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ВЫБИРАТЬ ТО, К ЧЕМУ ЛЕЖИТ ДУША

Конечно, это только малая часть того, что увидели и узнали ребята. Аудит, автоматизация, управление и обучение персонала, ремонты, закупки, промышленная безопасность, проектирование, информационные технологии и цифровизация, экономика, брендинг,PR– направления, к которым «прикоснулись» юные липчане. Новые знания, знакомства и четкое понимание своего пути – вот итог, к которому пришли участники проекта. Кто-то понял с чем действительно хочет связать свою жизнь, а кто-то утвердился в правильности выбора. Но в одном убеждены все – выбирать нужно ту профессию, к которой лежит душа.

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- Подобные мероприятия позволяют участникам на практике познакомиться с производством и сделать осознанный выбор будущей профессии еще на школьной скамье, - прокомментировал руководитель направления развития МРО НЛМК Денис Кузнецов. - Данная программа полезна не только участнику, но и предприятию. Так как заблаговременная подготовка кадров является стратегическим моментом, на котором стоит акцентировать внимание и от которого в будущем будет напрямую зависеть успех компании.

В финале для ребят устроили праздничный выпускной на площадке Виртуального города НЛМК. Туда пригласили участников проекта, родителей, опекунов и тех, кто работал с ними – наставников и экспертов.

Юлия КЛЮЕВА. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.