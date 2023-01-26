Статистика: все больше липчан выбирают безналичную оплату товаров и услуг

По оценкам экспертов, в конце 2022 года на безналичную оплату товаров и услуг в России приходилось 80% от общего их розничного оборота.

По статистике ВТБ, в 2022 году жители Липецкой области получили в банке 20 тысяч зарплатных карт. По сравнению с 2021 годом это больше на 16%. Помимо зарплатных, жители области оформили в банке свыше 20 тысяч дебетовых и кредитных карт.

- Современная банковская карта давно вышла за рамки простого платежного инструмента. Помимо оперативного управления средствами, с ее помощью можно получить доступ к сервисам и продуктам для повседневного использования. По итогам 2022 года портфель наших зарплатных карт вырос на 15% – это показатель доверия, которое мы продолжим укреплять, – отметил Александр Прокопенко, управляющий ВТБ в Липецкой области.

В 2022 году продолжили набирать популярность виртуальные платежные инструменты. Так, за год в целом по стране клиенты банка при помощи цифровых карт «Мир» оплатили сумму в 42 миллиарда рублей, а общий объем их оплат по цифровым картам за год превысил 63 миллиарда рублей, увеличившись на 22%.

По оценкам экспертов, в конце 2022 года на безналичную оплату товаров и услуг в России приходилось 80% от общего розничного оборота товаров и услуг. Банковские карты для офлайн-покупок используют от 72% до 87% клиентов (в зависимости от уровня дохода пользователя). Почти три четверти держателей карт также оплачивают ими телефонию и ЖКХ, а 71% расплачиваются картой в интернет-магазинах.