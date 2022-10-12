У Комсомольского пруда в Липецке высадят туи, сосны и ивы

Территорию у Комсомольского пруда в Липецке озеленят Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у Комсомольского пруда появятся новые деревья и кустарники. Работы выполнят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году.

Стартовали торги на поиск подрядчика, который займется озеленением территории. Специалистам предстоит высадить крупномерные и хвойные деревья: ивы, ирги, сливы, сосны, туи, можжевельники. Там же липчан будут радовать кустарники и низкорослые хвойники, в том числе различные виды сирени, барбариса, кизильника и спиреи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сам пруд тоже преобразится. Планируется отремонтировать бетонную чашу. Управление главного смотрителя уже заключило контракт на предпроектное исследование сооружения. Специалисты оценят состояние конструкций, определят толщину иловых отложений на дне и стенках водоема, решат, какие работы необходимы. Проект разработают до конца этого года. Если выделят финансирование, то ремонт стартует в 2023 году.

Напомним, что ранее у Комсомольского пруда обновили систему уличного освещения. Электрики заменили кабель и смонтировали 45 светодиодных светильников.