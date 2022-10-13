Фонд «Милосердие» помогает школьникам выбрать профессии будущего

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В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» стартовал новый образовательный проект, который направлен на популяризацию среди школьников разнообразных естественно-научных знаний. Его участниками станут, в том числе, и ребята из неполных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Идею проекта предложили преподаватели липецкой школы №61, которые в этом году выиграли грант конкурса «Стальное дерево». Чтобы увлечь ребят наукой и современными наукоемкими профессиями, они решили добавить больше интерактива в обычные школьные занятия.

На средства гранта приобрели новое физико-химическое оборудование для проведения опытов и расходные материалы, пригласили профильных специалистов - педагогов из технического университета.

В течение нескольких месяцев совместно с детским технопарком «Кванториум» для школьников проведут серию обучающих мероприятий с увлекательными опытами по физике, химии, материаловедению. Предусмотрены и совместные программы с родителями. Финалом проекта станет школьный чемпионат интеллектуальных игр и командный квест для учащихся 5 – 10 классов.

«Все мы видим в обществе возрастающую роль технических знаний на фоне пониженной мотивации к обучению у части молодежи, – прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – Чтобы достучаться до современных школьников, необходимы нестандартные образовательные решения, которые повысят их интерес к изучению точных наук и станут подспорьем для осознанного выбора профессии. Наш проект помогает сделать нескучными школьные уроки и, возможно, вырастить будущих открывателей новых горизонтов в науке и технике».

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».