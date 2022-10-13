Стандарты для развития

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В нашем регионе вопросами стандартизации занимается ФБУ «Липецкий ЦСМ»

Стандарты для целей устойчивого развития

Каждый год праздник проходит под определенным девизом, что позволяет подчеркнуть роль стандартизации во всех сферах жизни. Тема этого года: «Стандарты для достижения Целей устойчивого развития», что продолжает кампанию, начатую в 2021 году.

С 12 по 14 октября в Санкт-Петербурге пройдет Международный технологический форум «Российская неделя стандартизации», приуроченный к Всемирному дню стандартов.

Среди обсуждаемых вопросов - стандартизация и устойчивое развитие, практика применения международных и национальных стандартов в области систем менеджмента, добровольная сертификация: гарантия качества и доверие потребителей. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Стандартизации для жизни

Стандартизация устанавливает характеристики и правила для достижения упорядоченности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, для обеспечения безопасности, информационной и технической совместимости, а также оптимальной экономии.

К документам по стандартизации, согласно Федеральному закону «О стандартизации в Российской Федерации», помимо ГОСТов, относятся стандарты организаций (СТО) и технические условия (ТУ). Вся продукция в нашей стране производится по ГОСТ, СТО или ТУ. В этих документах содержатся требования к будущей продукции. Поэтому важно отметить, что изготовитель несет ответственность не только за качество продукта, но и за качество нормативно-технической документации.

Обратиться за разработкой, экспертизой СТО и ТУ, а также приобретением ГОСТов можно в ФБУ «Липецкий ЦСМ». Специалисты центра помогут разработать СТО и ТУ, проведут экспертизу, приведут в соответствие документы на продукцию, проверят актуальность документов по стандартизации и зарегистрируют каталожный лист.

«Стандартизация находит применение в передовых направлениях развития страны - везде, где необходимо защищать права и интересы общества, бизнеса и государства. Например, специалисты нашего отдела разработали технические условия на индивидуальный рацион питания, который используется при отсутствии возможности приготовления горячей пищи. Или другой пример - разработка технических условий на различные препараты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями или болезнями у различных плодовых и ягодных культур», - поделилась начальник отдела стандартизации и технического регулирования ФБУ «Липецкий ЦСМ» Инга Корнеева.

Хранители точности

Уже на протяжении 68 лет организацией, осуществляющей функции Росстандарта на территории Липецкой области, является ФБУ «Липецкий ЦСМ». К услугам заказчиков широкие области аккредитации по поверке средств измерений, аттестации методик и методов измерений, испытаниям средств измерений в целях утверждения типа, сертификации, а также область признания компетентности в части выполнения калибровочных работ.

Эталонная база центра обеспечивает поверку и калибровку практически всех типов средств измерений отечественного и импортного производства, применяемых на предприятиях и в организациях региона. Ежегодно в центре проходят поверку и калибровку свыше 140 тысяч средств измерений. Среди них - средства измерений медицинского назначения, механических величин, расхода, объема, электротехнических, радиоэлектронных, ионизирующих излучений, физико-химические средства измерений, приборы для измерений вибрации, температуры и многие другие.

«Центр обладает мощной эталонной базой и высококвалифицированными кадрами, постоянно расширяет области аккредитации, приобретая современное оборудование более высокого класса точности, осваивает новые виды работ», - отметил директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.

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