Соцопрос: россияне ждут роста цен на авто и стабилизации уровня инфляции

36% россиян ожидают, что инфляция останется на нынешних значениях 10-15% или замедлится до уровня 5-10% и ниже.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие».

По мнению большинства участников опроса, цены на недвижимость в ближайшие шесть месяцев будут находиться в границах этого года. Значимая часть респондентов считает, что они вновь начнут расти: 27% ждут повышения цен на 5-10%, еще 24% - на 10-20%.

По мнению 66 % россиян традиционный новогодний рост цен на автомобили обязательно состоится. Каждый четвертый респондент полагает, что автомобили подорожают на 5-10%, а каждый пятый - более чем на 20%. Лишь 13% прогнозируют падение цен на авто.

Подавляющее большинство россиян считает, что курс рубля к доллару в ближайшие полгода будет стабильным и не превысит докризисного уровня. 16% полагают, что российская валюта укрепится, и доллар будет стоить ниже 55 рублей. Еще 25% ожидают сохранения курса доллара 55-60 рублей, а 28% - что курс дойдет до 60-70 рублей.