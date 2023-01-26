Липецкие студенты бьют рекорды по интернет-трафику

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Сейчас каждый в среднем прокачивает 27 Гб в месяц, что равно объему 55 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения поколение на 10-15 лет старше расходует 13 ГБ, а пенсионеры — 4 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

При этом выпускники на 52% активнее в интернете, чем первокурсники и студенты среднего звена. По-видимому, вовсю ищут информацию для будущего диплома. Самые любознательные цифровые студенты, кроме Липецка, находятся в Становом, Тербунах, Хлевном, Красном, Воловом, Донском.

Юноши больше пользуются интернетом — их доля составляет 76%. А вот девушки традиционно лидируют в голосовом общении, созваниваясь друг с другом на 10% чаще парней.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные абоненты выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи.

«Сегодня учиться и получать новые знания можно из любой точки страны, имея при этом лишь смартфон и качественный интернет-доступ. Молодые абоненты – активные пользователи современных технологий, могут получить знания онлайн и связаться с педагогом, в любом населенном пункте региона», — сообщает директор МегаФона в Липецкой области Иван Бувальцев.