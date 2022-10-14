Жители 40 домов Липецка жалуются на проблемы с отоплением

Липчане жалуются на отсутствие тепла в квартирах Фото: "КП" Архив

В Липецке в 40 домах есть проблемы с отоплением. Напомним, отопительный сезон стартовал в областном центре 3 октября. Организациям дали месяц на наладку гидравлического режима в многоэтажках. За работой коммунальщиков следит Госжилинспекция региона и городской департамент ЖКХ.

В пятницу 14 октября и.о. руководителя ГЖИ Юрий Букреев и председатель департамента ЖКХ Андрей Переверзев проверили ряд обращений. Так, жители дома №1 по улице Октябрьская жаловались на отсутствие тепла. Проблему решили этим утром - управляющая компания отрегулировала внутридомовые системы.

В домах №17а и №53 на Неделина температура соответствует нормам. Правда, параметры теплоносителя снизили из-за работ на сетях. Напомним, температура в квартирах не должна быть ниже 18 градусов. А в угловых помещениях - ниже 20 градусов.

- Будем решать проблему совместно с компанией, меняющей здесь сети, - прокомментировали Андрей Переверзев. - Земляные работы, влияющие на подачу тепла, должны быть завершены в кратчайшие сроки.

Сообщить о холодных батареях и других проблемах с теплом можно в Единую диспетчерскую службу по бесплатному номеру 8-800-450-48-48, либо в управляшку. Следующая инстанция для жалоб - Госжилинспекция. Телефон ГЖИ 8 (4742) 22-13-16.