Фонд «Милосердие» помог организовать фотовыставку о благотворительности

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Ее организовали при финансовой поддержке фонда «Милосердие».

«Выставка позволит узнать больше о буднях российской филантропии, работе благотворителей, волонтеров и о жизни их подопечных», — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Вернисаж под открытым небом показывает многообразие благотворительных и социальных инициатив, которые реализуются сегодня в нашей стране и которые зачастую скрыты от глаз общественности».

Благотворительные фонды, волонтерские движения и социально ответственные компании со всей страны присылают на конкурс небольшие истории, рассказывающие об их повседневной и программной жизни, и иллюстрирующие их фотографии. В этом году на конкурс поступило более 350 фотоснимков и историй к ним. По результатам голосования экспертного жюри были отобраны 19 финалистов, работы которых представляют различные направления российской благотворительной деятельности.

Выставка в саду «Эрмитаж» продлится до 31 октября. На ней вы увидите самые искренние и выразительные фотографии о людях, которые спасают, лечат, учат, защищают, поддерживают словом и делом. Посмотрите на эти снимки, почитайте истории, которые стоят за каждым из них. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы открыть целую вселенную, и одного шага, чтобы помочь кому-то.

С конкурсными работами можно также познакомиться в альбоме группы «Объективная благотворительность» в Вконтакте.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».