У проходных НЛМК появилась парковка для мотоциклистов

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На Новолипецком металлургическом комбинате установили первую парковку для мотоциклистов. Она стала завершающим этапом благоустройства территории у проходных со стороны улицы 9 Мая.

Сейчас стоянка рассчитана на одновременную парковку трех мотоциклов. Но если в новом сезоне желающих пересесть на двухколесный транспорт будет больше её расширят. За каждым парковочным местом закреплена металлическая ячейка с кодовым замком. Здесь можно будет хранить шлем и другую экипировку мотоциклиста.

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В этом году пустырь у проходных со стороны улицы 9 Мая превратился в благоустроенную парковку и сквер. Комфортную городскую среду здесь организовали на 2,5 ГА. С предложением выделить на общей парковке места для мотоциклов обратился энергетик НЛМК Дмитрий Хныкин. Он оставил обращение на корпоративном портале и сам участвовал в разработке будущей мотопарковки.

- Я люблю мотоциклы с детства. Если передвигаться на двух колесах время в пути на работу сокращается минут на сорок. Раньше старался не ездить, так как оставлять дорогую технику не понятно где, не хочется. Теперь, есть удобное, оборудованное место под камерой. Мне кажется, что такая удобная парковка пока единственная во всем городе. Прекрасный подарок к следующему мотосезону, - рассказал Дмитрий Хныкин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.