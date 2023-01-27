Специалисты «Липецкэнерго» продолжают профориентационную работу среди старшеклассников

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В рамках проведения профориентационной работы специалисты Становлянского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели экскурсию для учеников МБОУ «СШ с. Становое». В мероприятии приняли участие ученики девятых классов.

Начальник Становлянского РЭС Дмитрий Кашин провел для девятиклассников инструктаж по технике безопасности и рассказал о работе РЭС.

Школьники узнали об особенностях работы электромонтёра, диспетчера и релейщика. Отдельное внимание специалисты РЭС обратили на обязательное требование к их работе – неукоснительное соблюдение правил электробезопасности при выполнении работ. В ходе экскурсии учащиеся посетили диспетчерский пункт, где им продемонстрировали алгоритмы работы в случае технологического нарушения в электросети. Также учащиеся узнали об устройстве и функционировании одной из крупнейших подстанций района – ПС 35/10 «Плоское».

Особый интерес у ребят вызвали современные автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии.

В завершении мероприятия ребята посмотрели видеофильм по профилактике электротравматизма и сделали памятные фото в профессиональной спецодежде энергетиков.

«Выбор профессии – первый серьезный выбор в жизни любого старшеклассника. Самостоятельно его сделать сложно. Именно поэтому мы организуем для ребят подобные встречи с энергетиками, лучше других умеющих рассказать о тонкостях и перспективах своей профессии», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»