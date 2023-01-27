Фонд «Милосердие» помогает пожилым взять новые вершины

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Его поддержал благотворительный фонд «Милосердие» и грантовая программа «Стальное дерево».

Для пожилых людей открыли возможность под руководством тренеров систематически заниматься физической культурой и получать навыки скалолазания прямо на скалодроме. С начала проекта поверили в свои силы и получили заряд отличных эмоций уже более 30 старооскольких пенсионеров. В этом им помогали волонтеры-тренеры тренажерного комплекса.

Автором проекта стал Александр Казаков – профессиональный инструктор по туризму. На средства гранта «Стальное дерево» в прошлом году он закупил необходимое снаряжение для занятий на скалодромном комплексе и для выездных мероприятий. Затем сформировали команду инструкторов для обучения пожилых участников проекта теоретическим и практическим навыкам скалолазания.

Сейчас тренировки проводятся в безопасной и комфортной обстановке. Пенсионеры Старого Оскола проявили большой интерес к новому виду спорта. Необычное для пожилых людей новое увлечение не осталось без внимания городской общественности.

«Огромное спасибо фонду «Милосердие» за поддержку нашего проекта! Участники получили огромное удовольствие. Польза таких оздоровительных мероприятий неоценима для старшего поколения», - отметил житель Старого Оскола Сергей Лисицкий.

С ним согласна и Светлана Трусова: «Отличный проект! С удовольствием наблюдала за горящими глазами людей так называемого " серебряного возраста". Благодаря фонду "Милосердие" люди могут себя реализовать в самых, казалось бы, невозможных для этого возраста видах спорта, ну а профессиональные тренеры конечно же в этом помогут».

Тренировки альпинистов «серебряного возраста» по-прежнему проходят на базе скалодрома в «СТАКС». Присоединиться к занятиям можно, позвонив по телефону: +79517627881

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».