Жители Липецка почтили память жертв блокады Ленинграда

В День снятия блокады Ленинграда липчане возложили цветы к Вечному огню Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 27 января почтили память погибших во время блокады Ленинграда. Ровно 79 лет назад Красная армия прорвала оборону противника и восстановила сухопутное сообщение города с остальной страной. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотни липчан собрались на площади Героев. В начале церемонии пришедшим раздали "Ленточки Ленинградской Победы".

- 80 лет назад у жителей Ленинграда появилась надежда – 18 января 1943 года в ходе операции "Искра" двум фронтам удалось прорвать блокаду города и объединить силы, - рассказала десятиклассница школы №2 Яна Тельных. - Да, осада продолжалась ещё долго, но тогда в сердцах всех жителей страны зажглась искра будущей Победы. Чтобы память о подвиге героев-ленинградцев жила, мы раздаём ленточки. На них два цвета: зелёная полоса в центре символизирует жизнь, оливковые – Победу.

В День снятия блокады Ленинграда липчане возложили цветы к Вечному огню Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этом мероприятия в областном центре не закончатся. В школах проходят уроки Памяти. А в ТРЦ "Ривьера" с 16.00 до 18.00 состоится акция "Блокадный хлеб". Волонтеры будут раздавать горожанам "125 грамм жизни".

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Она унесла жизни от 600 тыс. до 1,5 млн жителей. От обстрелов погибли лишь 3% населения. Остальные умерли от голода. С 12 сентября 1941 года по март 1943 единственной магистралью, которая связывала город со страной, была Дорога жизни. По ней доставляли продовольствие и горючее, а также эвакуировали более 1 млн человек.