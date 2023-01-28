Спасатели вытащили на берег Ладу Гранту, которая провалилась под лед под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В субботу 28 января в Липецкой области Лада Гранта провалилась под лед. Сообщение о несчастье поступило в службу "112" около 4 часов утра.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, 27-летний водитель и его приятель решили порыбачить. Ночью они приехали к Матырскому водохранилищу в Грязинском районе. Отъехав от берега, машина начала уходить под лед. К счастью, мужчины успели выпрыгнуть из салона. Несколько мгновений и легковушка полностью погрузилась в воду.

Спасателям пришлось распиливать лед, чтобы вытащить машину Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Чтобы вытащить Ладу на берег, спасателям пришлось распиливать лед. Как сообщили в пресс-службе областного УГПСС, на месте происшествия работали 9 человек и 2 машины спецтехники, в том числе судно на воздушной подушке со специальным аварийно-спасательным инструментом и оборудованием. Водолазы, нырнув, зацепили утонувший автомобиль тросом. Трактор вытянул машину из воды.

Спасатели вытащили Ладу, провалившуюся под лед на Матырском водохранилище под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

На водителя составили протокол об административном правонарушении по ч.2 п.8.1 КоАП Липецкой области "Выход или выезд на лед в период действия ограничений, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления". Мужчине грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

Спасатели вытащили Ладу, провалившуюся под лед на Матырском водохранилище под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

- Сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району организовано проведение проверки, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России. - Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нива провалилась под лед в селе Романово под Липецком

На месте происшествия работали водолазы (подробности)