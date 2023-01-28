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Происшествия28 января 2023 14:50

Спасатели вытащили Ладу, провалившуюся под лед на Матырском водохранилище под Липецком

Водителю, который успел вовремя выпрыгнуть, грозит штраф до 1 тысячи рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Спасатели вытащили на берег Ладу Гранту, которая провалилась под лед под Липецком

Спасатели вытащили на берег Ладу Гранту, которая провалилась под лед под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

В субботу 28 января в Липецкой области Лада Гранта провалилась под лед. Сообщение о несчастье поступило в службу "112" около 4 часов утра.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, 27-летний водитель и его приятель решили порыбачить. Ночью они приехали к Матырскому водохранилищу в Грязинском районе. Отъехав от берега, машина начала уходить под лед. К счастью, мужчины успели выпрыгнуть из салона. Несколько мгновений и легковушка полностью погрузилась в воду.

Спасателям пришлось распиливать лед, чтобы вытащить машину

Спасателям пришлось распиливать лед, чтобы вытащить машину

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Чтобы вытащить Ладу на берег, спасателям пришлось распиливать лед. Как сообщили в пресс-службе областного УГПСС, на месте происшествия работали 9 человек и 2 машины спецтехники, в том числе судно на воздушной подушке со специальным аварийно-спасательным инструментом и оборудованием. Водолазы, нырнув, зацепили утонувший автомобиль тросом. Трактор вытянул машину из воды.

Спасатели вытащили Ладу, провалившуюся под лед на Матырском водохранилище под Липецком

Спасатели вытащили Ладу, провалившуюся под лед на Матырском водохранилище под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

На водителя составили протокол об административном правонарушении по ч.2 п.8.1 КоАП Липецкой области "Выход или выезд на лед в период действия ограничений, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления". Мужчине грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

Спасатели вытащили Ладу, провалившуюся под лед на Матырском водохранилище под Липецком

Спасатели вытащили Ладу, провалившуюся под лед на Матырском водохранилище под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

- Сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району организовано проведение проверки, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России. - Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб.

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