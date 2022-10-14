Липецкий студенческий отряд «12 кВт молодости» отмечен дипломами «Россети»

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Награждение победителей состоялось в рамках торжественной церемонии закрытия летнего трудового сезона студенческих энергетических отрядов группы компаний «Россети» в Москве.

Липецкий энергоотряд отмечен сразу несколькими дипломами – за I место в фотоконкурсе в номинации «Энергетика вокруг нас», за II место в Конкурсе касок и за III – в фотоконкурсе в номинации «#ТрудКрут».

В течение летнего трудового сезона липецкий энергоотряд проходил обучение по курсам «Введение в профессию энергетика» и «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей». Полученные теоретические знания ребята отрабатывали на практике, участвуя в проведении осмотров кабельных линий и их ремонте, оформлении технической документации. По итогам обучения всем студентам были присвоены 2 и 3 группы допуска по электробезопасности.

Неотъемлемым элементом отрядной жизни студентов стало участие в различных творческих конкурсах среди студенческих отрядов «Россети». Активная жизненная позиция, любознательность, креативность позволили им добиться самых высокий результатов.

«Гордимся ребятами и будем рады, если в дальнейшем сможем поработать с ними уже как с коллегами. Проявленное ими умение работать в команде, очень ценно в нашей работе. Пусть ваши сегодняшние победы станут мощным стимулом для покорения следующих вершин как в профессии, так и в жизни», - поздравил студентов заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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Фото предоставлено Липецкэнерго