Фонд «Милосердие» помог организовать активный отдых для особенных детей

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Благотворительный фонд «Милосердие» помог в организации активного досуга детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей Белгородской области. Благодаря гранту программы «Стальное дерево» у них появилась возможность освоить навыки безопасного катания на электросамокатах, гироскутерах, сигвеях и роликах.

В этом году Юрий Карапузов стал участником грантовой программы от фонда «Милосердие». Он возглавляет региональную общественную организацию инвалидов-колясочников "Мы вместе", которая объединяет более 460 семей с особенными детьми и более 60 многодетных семей.

Проект Юрия открывает особенным детям Старого Оскола новую возможность для активного отдыха – теперь они смогут попробовать прокатиться на всех доступных колесных развлечениях. Это не только помогает ребятам поверить в свои силы, но и освобождает семейный бюджет от трат на покупку и прокат весьма недешевых колесных устройств. Ведь катание и доставка всех подопечных благодаря гранту полностью бесплатны.

На средства гранта закупили разнообразную колесные устройства, шлемы и комплекты защитного снаряжения. Авторы проекта также предусмотрели возможность транспортировки и мобильной подзарядки всего комплекта электрических средств передвижения. После прохождения тестовых занятий ребята и родители могут выбрать наиболее подходящее средство для катания и регулярно пользоваться услугами благотворительного проката.

«Проект «Стального дерева» даст особенным ребятам опыт общения и навыки активного отдыха среди обычных сверстников, а в городе появилось еще одно место для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, - – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - Уверена, что оскольские семьи с особенными детишками оценят старт этой интересной социальной инициативы».

В теплое время года активный тест-драйв еженедельно проходил на лыжероллерной трассе. Там ребята осваивали навыки катания на роликах, лыжероллерах, самокатах, электросамокатах и гироскутерах. В межсезонье трасса для заездов переместилась на территорию одного из торговых центров, где организовали пространство безопасного катания детей-участников проекта.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».