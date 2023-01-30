Игорь Артамонов: Мы активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне

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Льготная сельская ипотека является одним из самых востребованных инструментов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» как в Липецкой области, так и в целом в России. Она направлена на улучшение качества жизни на селе и привлечение в аграрный сектор городских жителей.

«Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

В Липецкой области с весны 2020 года более 1500 семей смогли улучшить условия проживания в рамках данного мероприятия. Безусловно, льготная ипотека способствует повышению уровня жизни на селе, делает его местом, где можно комфортно жить и работать, строить планы на будущее. В текущем году выдача ипотечных кредитов продолжится.

Анализ одобренных заявок показывает, что в рамках сельской ипотеки дома приобретают во всех районах Липецкой области, но наибольшей популярностью пользуются Липецкий, Добровский, Хлевенский и Усманский районы. Средний возраст клиентов, оформляющих ипотеку, – 37 лет, при этом около половины всех заявок приходится на более молодых жителей региона.

Приобрести жилье с помощью сельской ипотеки можно по ставке от 0,1% до 3% годовых. Кредит выдается максимум на 25 лет. Данная программа направлена только на индивидуальное строительство жилья и покупку готового загородного дома во всех населенных пунктах Липецкой области, кроме Липецка, Ельца и города Грязи. Можно приобретать объекты незавершенного строительства. Если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше пяти лет, у юридического лица – не старше трех лет. Предельная величина кредита для жителей нашего регионов составляет 3 млн рублей. Отменено существовавшее ранее требование по обязательной газификации.

Минсельхоз России, под эгидой которого работает программа сельской ипотеки, стимулирует застройщиков развивать село. Сделано уже немало, с начала реализации данного инструмента в 2020 году уполномоченные банки по всей стране выдали более 106,6 тыс. льготных кредитов. С помощью этого механизма жители сельских территорий и агломераций приобрели и построили свыше 5,8 млн квадратных метров нового комфортного жилья.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.