Игорь Маковский: мы применяем современные отечественные технологии для качественного и эффективного распоряжения ресурсами

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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» провел оперативное совещание, одной из тем которого стало развитие технологий автоматизации бизнес-процессов, повышения энергоэффективности, а в конечном итоге достижения стратегической цели – снижение потерь электроэнергии. Отмечалось, что в этом процессе необходимо внедрение инновационных цифровых инструментов отечественной разработки.

Одним из средств снижения коммерческих потерь является внедренный в Обществах программно-аппаратный комплекс «Мобильный контролер». С его помощью автоматизирована работа по снятию контрольных показаний и проведению инструментальных проверок. Таким образом, уже сегодня 70% всех работ с приборами учета имеет цифровой след.

В свою очередь, для снижения технических потерь в электросетевом комплексе Обществ было подписано соглашение с Научно-производственным комплексом «Автоприбор» по внедрению технологии энергоэффективных трансформаторов с сердечником из аморфной стали. Их применение на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных путей достижения поставленной цели.

«Современный уровень развития технологий позволяет нам значительно сократить расходы электроэнергии, а также оптимизировать систему управления данным процессом. От результативности такой деятельности напрямую зависит выполнение нашей основной задачи – обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей», – подчеркнул Игорь Маковский.

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