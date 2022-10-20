Росаккредитация отметила эффективность экологической лаборатории металлургического комбината

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Экологическая лаборатория НЛМК успешно подтвердила свою квалификацию по итогам проверки Федеральной службы по аккредитации. Эксперты оценивали оснащенность лаборатории, компетентность сотрудников и систему менеджмента качества.

В результате проверки был подтвержден высокий уровень технического оснащения эколаборатории и компетентность специалистов. Это позволяет предприятию обеспечить экологический контроль в соответствии с требованиями законодательства РФ, государственных и международных стандартов.

Экологическая лаборатория НЛМК ежедневно контролирует воздействие производства на окружающую среду и оценивает качество воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Специалисты проводят свыше 25 тысяч анализов в год, измеряют содержание 65 химических веществ и соединений в воздухе, почве и воде, а также уровень шума на границе санитарно-защитной зоны. Полученные данные направляются в природоохранные органы и размещаются на официальном сайте НЛМК. Кроме того, на основе результатов измерений разрабатываются и реализуются природоохранные мероприятия комбината.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.