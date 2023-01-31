Специалисты «Липецкэнерго» в 2022 году обеспечили электроэнергией 12 медицинских учреждений

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В 2022 году филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» предоставили мощности ряду медицинских учреждений Липецкой области. Строительство и модернизация медучреждений осуществлялись в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области». Общая присоединенная мощность объектов составила 1,4 МВт.

Надежным электроснабжением обеспечены поликлиничные корпуса Липецкой городской больницы №4, ГУЗ «Липецкая городская детская больница», Добровская районная больница, детская поликлиника и женская консультация в г. Чаплыгине, 4 фельдшерско-акушерских пункта(ФАП) – в Добровском, Данковском, Хлевенском и Воловском районах.

Энергетики построили и реконструировали свыше 0,6 километра воздушных линий и 2,8 кабельных линий, установили 11 приборов учета электроэнергии.

Технологическое присоединение медучреждений – вклад энергетиков в повышение доступности медицинской помощи в регионе. И в этой связи особую значимость имеет открытие новых ФАПов в самых отдаленных районах Липецкой области. В современных пунктах, оснащенных необходимым оборудованием, планируется оказание плановой и неотложной помощи взрослым и детям, вакцинация и фармацевтическая деятельность. Несколько тысяч жителей деревень и сел теперь смогут получать своевременную квалифицированную помощь рядом с домом.

«Присоединение социально значимых объектов, таких как медицинские учреждения – одна из приоритетных задач «Липецкэнерго». Наша цель – оперативное подключение таких объектов и обеспечение надежности их энергоснабжения», – отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»