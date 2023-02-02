Экс-спикера Александра Афанасьева наградили медалью Митрофана Клюева, ЗАГС передали в госсобственность

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Итоги работы городского департамента образования и передача недвижимого имущества центрального ЗАГСа стали основными вопросами первой в 2023 году сессии Липецкого горсовета.

Она началась с награждения памятной медалью Митрофана Клюева экс-председателя Липецкого горсовета Александра Афанасьева. Свою награду экс-спикер получил за активное участие в социально-экономическом развитии города. Как отметил и.о. председателя Липецкого горсовета Борис Понаморев, «Александр Михайлович на деле доказал свое неравнодушное отношение к нуждам жителей Липецка».

Во многом благодаря Александру Афанасьеву был реализован проект в поддержку местных производителей «Покупай Липецкое». По его инициативе появились бесплатные места на ярмарках по реализации местной продукции. В числе заслуг спикера и улучшение качества школьного питания. А во время начала пандемии коронавируса в 2020 году Александр Афанасьев основал и возглавил в Липецке волонтерское движение «Работаем вместе».

В ходе 31-й сессии депутаты утвердили безвозмездную передачу из муниципальной в госсобственность здания ЗАГС площадью 1028 кв м по улице Ленина (с земельным участком) и недвижимого имущества на Липовской,44. Муниципальные нежилые помещения ЗАГСа по улицам Пролетарская, 14, Космонавтов, 2 и проспекту Победы, 51 будут освобождены и закреплены за структурными подразделениями горадминистрации. «Логичным и правильным» назвала это решение мэр Липецка Евгения Уваркина, а Борис Понаморев подчеркнул, что «данные изменения скажутся в лучшую сторону на наших жителях».

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Депутат Евдокия Бычкова обратилась с просьбой к областному управлению ЗАГС реализовать инициированный ранее проект установки памятника Петру и Февронии возле ЗАГСа на улице Ленина и благоустройство прилегающей территории. Как заметила депутат Вера Урываева, председатель Союза женщин, предложение комплексного благоустройства территории ЗАГС проработано архитекторами и передано в мэрию.

Из отчета председателя городского департамента образования Светланы Бедровой депутаты узнали о достижениях и проблемных вопросах ведущей отрасли социальной сферы города.

За последние три года число учащихся в 67 школах Липецка выросло на 4,5 тыс детей. Пять новых школ на 4 тыс мест построено за последние 5 лет, но темпы ввода в строй новых учреждений все еще недостаточны – загруженность липецких школ составляет 129%. Решение этой злободневной проблемы - в строительстве новых объектов. Уже в этом году в районе Опытной станции начнется возведение современной школы на 1500 мест – крупнейшей в регионе.

Особое внимание уделялось качеству образования. Муниципальные показатели ЕГЭ, как и раньше, выше региональных и общероссийских. На постоянном контроле чиновников департамента образования и тема школьного питания. Доля учащихся, охваченных горячим питанием, составляет 78% (в т.ч. учащиеся 1- 4 классов – 100%).

Депутаты были ознакомлены также с организацией отдыха и оздоровления детей, ресурсной базой учреждений, другими показателями. По заверению главы департамента, планы на 2022 г. были реализованы.

Владимир КУЛИК. Фото автора.