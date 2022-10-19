«Липецкэнерго» участвует в благоустройстве областного центра

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» реализовал проект по благоустройству городской территории, включивший в себя строительство пешеходной зоны в самом большом парке областного центра. Выполненные работы стали вкладом энергетиков в реализацию муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка».

Площадь благоустройства составила свыше 6,2 км². Для организации нового пешеходного пространства липецкий филиал ПАО «Россети Центр» выполнил как профильные работы, включившие в себя монтаж освещенияс прокладкойболее 1 километра кабельной линии и установкой 61 паркового фонаря, так и непрофильные- расчистку местности от растительности, строительно-монтажные работы по укладке асфальта и бордюров.Протяженность построенной пешеходной зоны составила1,26 км.

Завершающим штрихом в реализации проекта, стало граффити на спортивную тематику, нанесенное на бетонные огражденияодного из участков дороги по инициативе энергетиков и при поддержке городской администрации.

Новая асфальтная дорожка, связавшая улицы Маяковского и Салтыково-Щедрина, стала местом притяжения для местных жителей и гостей города. Близость к одному из главных городских парков и центральному пляжу областного центра сделало новую пешеходную зону популярным местом для семейных прогулок и катания на самокатах, роликах и велосипедах.

Первым масштабным мероприятием, которое состоялось по маршруту новой дороги стал чемпионат Липецкой области по триатлону на олимпийской дистанции. В нем приняли участие почти полсотни человек из разных регионов – Московской, Тамбовской, Воронежской, Калужской и Липецкой областей. В августе по новой пешеходной зоне прошел маршрут всероссийского двухдневного фестиваля по триатлону, ставший первым спортивным мероприятием такого уровня в регионе.

«Организация пешеходной зоны– первый проект такого масштаба в рамках благоустройства города, выполненный «Липецкэнерго». Несмотря на рекордно короткие сроки, энергетики качественно справились с поставленными задачами по расширению парковой инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни и отдыха горожан», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено Липецкэнерго