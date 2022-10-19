«Ростелеком» преобразил распределительные коммуникационные шкафы в Липецке в арт-объекты

.

За лето и осень двое участников объединения «Закрытый клуб художников» расписали 36 коммуникационных шкафов компании в столице региона и один — в селе Красном.

Ко Дню интернетана несколько шкафов в центре Липецка нанесли изображения, посвященные технологиям. Тема была выбрана неслучайно: провайдер захотел привлечь внимание земляков к IT-отрасли. На ящики нанесли адрес профориентационного портала https://lipetsk.digital/, который призван помочь в выборе «цифровой» профессии. Сайт был создан при поддержке управления цифрового развития области.

Еще на 13 ящиков перенесли работы молодых художников — победителей конкурса «Искусство эскизов».

Константин Власов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Липецкой области:

«Мы с трепетом относимся к проекту #АртУлочкаРТК, гордимся им. Благодаря нашей компании на улицах появляются настоящие арт-объекты, которые становятся достопримечательностями, радуют жителей. Посты в соцсетях, сообщения с благодарностями и просьбами создать новые граффити —тому подтверждение. Дополнительным бонусом стала возможность поощрить подростков, которые занимаются искусством, поделиться их творчеством со всем Липецком».

.

Данил Белый, участник объединения «Закрытый клуб художников»:

«Мы работаем, чтобы изменить представление об уличном искусстве, стремимся показать, что оно разнообразное и индивидуальное. Считаем, что совсем необязательно, чтобы это был поп-арт в стиле Бэнкси или муралов на общественно значимую тему. Да и площадкой для создания картины может стать не только ровная кирпичная стена. Это в очередной раз демонстрируем и в рамках реализации проекта “Ростелекома”: превращаем серые шкафы в яркие эмоции».

Первый этап проекта завершился 1 июня, в День защиты детей. В честь праздника художники не только расписали шкафы, но и нанесли на них телефон доверия для подростков.

Узнать адреса, где расположены раскрашенные коммуникационные шкафы «Ростелекома», можно по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого филиала