Игорь Артамонов оценил липецкие дворы после их благоустройства

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Она была создана по инициативе руководителя региона и просьбам жителей, которые могут сами принимать участие в благоустройстве территорий. Для этого обязательно наличие ТОС, 1% софинансирования со стороны собственников и принятие обновлённой площадки на баланс.

Игорь Артамонов посетил двор по улице Невского, 1 и пообщался с его жителями. Здесь обустроили пешеходные дорожки и парковку на 15 мест, сделали зону с резиновым покрытием, установили детский игровой комплекс, карусель, песочницу, качели, теннисный стол, баскетбольную стойку, спортивный комплекс, уложили резиновое покрытие. Стоимость проекта – 5 млн рублей. Софинансирование собственников для реализации программы составило 1%, то есть 50 тысячи рублей. Необходимую сумму собрали с двух домов.

Губернатор также оценил благоустройство двора у домов 18, 18а, 20, 20а по улице Стаханова. На площадке установили детский городок, игровой комплекс, качели, ограждение, обустроили пешеходные дорожки. Дополнительно восстановлено наружное уличное освещение. Стоимость проекта составила 3,4 млн рублей, из них 1% внесли местные депутаты.

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Теперь сами жители следят за порядком во дворах, оберегают оборудование. Площадки передали на баланс управляющим компаниям. В среднем, тариф на содержание жилья увеличился на рубль с квадратного метра площади квартиры. «Радует, что у нас такие активные жители. Дворы преображаются по их инициативе, с учетом их пожеланий и с их активным участием. Люди довольны, будем продолжать эту работу», - сказал Игорь Артамонов.

В этом году в рамках программы должны преобразиться 62 двора. На их благоустройство выделено 200 млн рублей. Все работы завершатся осенью этого года.

Губернатор также посетил спортивную площадку школы №63. Раньше здесь был пустырь, теперь – современный стадион с беговыми дорожками, площадкой для футбола, волейбола и баскетбола. Работы обошлись в 18,5 млн рублей, средства были выделены по инициативе Игоря Артамонова. На площадке сняли старое и обустроили новое асфальтобетонное покрытие, спилили старые деревья, обустроили спортивную площадку.

«Хорошие турники, снаряды. В целом, спортивная инфраструктура очень достойная. Дети и взрослые рады. Для этого и делаем такие площадки, чтобы здесь могли заниматься физкультурой и школьники, и жители района», - отметил Игорь Артамонов.

Всего за лето преобразились семь спортивных площадок возле липецких школ №5, 6, 37, 40, 51, 54, 63. Здесь появились беговые дорожки, площадки для игр в футбол и баскетбол, новое спортоборудование. Губернатор отметил, что они должны быть доступны для всех желающих.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.